В США посторонний самолет опасно сблизился с бортом Трампа - СМИ

По данным источников, самолет летел параллельно президентскому Боингу-747, при этом расстояние между ними было меньше разрешенных 5,5 км

В небе над американским штатом Флорида посторонний самолет совершил опасное сближение с Бортом номер один - самолетом президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал ABC News.



Инцидент произошел в минувшую пятницу, 3 февраля 2017 года, вблизи города Палм-Бич, куда Трамп направлялся, чтобы провести выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго.



Отмечается, что самолет летел параллельно президентскому Боингу-747, при этом расстояние между ними было меньше разрешенных 5,5 км.



По данным одного из источников, два воздушных судна установили визуальный контакт друг с другом. Другой осведомленный источник сообщил, что самолеты летели параллельно, находясь в постоянном контакте с авиадиспетчерами, риска их столкновения не было.



Сейчас официальные лица расследуют этот воздушный инцидент и, вероятно, опросят пилотов и диспетчеров.



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Какой именно самолет сблизился с бортом Трампа и на каком расстоянии он находился, не сообщается.



Самолет президента США также известен как "летающий Белый дом". В момент нахождения на его борту главы государства воздушное пространство вокруг судна тщательно контролируется.



4 февраля 2016 года сообщалось, что личный самолет Трампа, тогда еще кандидата в президенты, совершил экстренную посадку в аэропорту Нэшвилла, штат Теннесси.



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