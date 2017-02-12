В Швейцарии сегодня проходит три референдума

Швейцарцы голосуют на референдуме относительно налогов, натурализации и проведения зимней Олимпиады-2026

Швейцария в воскресенье, 12 февраля, проводит три референдума. Об этом сообщает DW.

Избиратели должны выразить свою позицию по таким вопросам, как снижение налога на корпорации, создание легких натурализационных процедур, проведения в зимней Олимпиады 2026 года.

В голосовании по налогу на корпорации швейцарцы рассматривают правительственное предложение отменить преференции для примерно 24 тысяч международных холдинговых компаний, зарегистрированных в Швейцарии.

"Отмену длительное время требовали ЕС и Организация экономического сотрудничества и развития. Для того, чтобы предотвратить бегство этих компаний из страны, правительство предлагает снизить общий налог на корпорации. Референдум по этому вопросу инициировала Социал-демократическая партия, которая считает, что снижение налога приведет к уменьшению бюджетных поступлений", - отмечается в сообщении.

Еще один референдум касается будущего 25 тысячи молодых иммигрантов, которые уже в третьем поколении проживают в Швейцарии.

Правительство предлагает облегчить для них натурализационные процедуры.

Против этого плана выступает правопопулистская Швейцарская народная партия, которая считает, что он облегчит мусульманским экстремистам путь к получению швейцарских паспортов.

В Граубюндене также проходит референдум относительно того, подавать ли заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года.

Избиратели уже высказывались против Олимпийских игр на референдумах в 1980 и 2013 годах.

7 декабря 2016 года представительницу центристской демократическо-христианской партии Дорис Лойтхард избрали президентом Швейцарии.

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