В Швейцарии сегодня проходит три референдума
Швейцария в воскресенье, 12 февраля, проводит три референдума. Об этом сообщает DW.
Избиратели должны выразить свою позицию по таким вопросам, как снижение налога на корпорации, создание легких натурализационных процедур, проведения в зимней Олимпиады 2026 года.
В голосовании по налогу на корпорации швейцарцы рассматривают правительственное предложение отменить преференции для примерно 24 тысяч международных холдинговых компаний, зарегистрированных в Швейцарии.
"Отмену длительное время требовали ЕС и Организация экономического сотрудничества и развития. Для того, чтобы предотвратить бегство этих компаний из страны, правительство предлагает снизить общий налог на корпорации. Референдум по этому вопросу инициировала Социал-демократическая партия, которая считает, что снижение налога приведет к уменьшению бюджетных поступлений", - отмечается в сообщении.
Еще один референдум касается будущего 25 тысячи молодых иммигрантов, которые уже в третьем поколении проживают в Швейцарии.
Правительство предлагает облегчить для них натурализационные процедуры.
Против этого плана выступает правопопулистская Швейцарская народная партия, которая считает, что он облегчит мусульманским экстремистам путь к получению швейцарских паспортов.
В Граубюндене также проходит референдум относительно того, подавать ли заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года.
Избиратели уже высказывались против Олимпийских игр на референдумах в 1980 и 2013 годах.
7 декабря 2016 года представительницу центристской демократическо-христианской партии Дорис Лойтхард избрали президентом Швейцарии.
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