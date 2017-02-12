Референдумы в Швейцарии: получение гражданства будет упрощено
Согласно предварительным результатам, большинство швейцарцев поддержали внесение в Конституцию, согласно которым будет упрощена процедура получения гражданства для молодых людей, внуков мигрантов, проживающих в стране.
По предварительным данным, за проголосовали около 59% граждан страны. Об этом сообщает Reuters.
Согласно поправке в Конституцию, процедура предоставления гражданства упрощается, но не становится автоматической. Статус гражданина Швейцарии смогут получить родившиеся в этой стране, возрастом не более 25 лет, ходившие в местную школу не менее пяти лет и владеющие государственным языком. Претенденты также не должны зависеть от государственной материальной помощи.
По предварительным результатам второго референдума в Швейцарии, граждане страны не поддерживают комплексную инициативу по налоговой реформе, направленной на уравнение Швейцарии с международными стандартами.
О предварительных результатах третьего референдума об Олимпиаде 2026 года, который прошел сегодня в Швейцарии, пока не сообщается.
Ранее сегодня сообщалось, что избиратели в Швейцарии должны выразить свою позицию по таким вопросам, как снижение налога на корпорации, создание легких натурализационных процедур, проведения в зимней Олимпиады 2026 года.
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