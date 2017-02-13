Протесты в Румынии: 50 тысяч человек образовали гигантский флаг

Десятки тысяч румынов продолжают требовать отставки правительства, собирая митинги по всей стране

В Румынии продолжаются массовые протесты, сообщает Reuters.



Вечером 12 февраля в Бухаресте на площади напротив здания правительства было больше 50 тысяч человек, которые требовали отставки правительства.

У них были баннеры "В отставку", люди скандировали: "Мы хотим работать, а не охранять вас".



Одновременно все подняли над головой листы красной, желтой и синей бумаги, образовав огромный румынский флаг.



Еще десятки тысяч протестующих продолжают митинговать в других городах Румынии

1 февраля правительство Румынии внесло изменения в Уголовный кодекс и декриминализировало должностные преступления.

В результате массовых акций протеста 5 февраля премьер Сорина Гриндяну отменил декрет.



Однако демонстранты продолжают акции, требуя отставки правительства.



Читайте также: Будут сидеть. Как румыны ломают хребет коррупции.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



