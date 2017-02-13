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Протесты в Румынии: 50 тысяч человек образовали гигантский флаг

13.02.2017 01:59
Десятки тысяч румынов продолжают требовать отставки правительства, собирая митинги по всей стране
Протесты в Румынии: 50 тысяч человек образовали гигантский флаг
Фото: EPA

В Румынии продолжаются массовые протесты, сообщает Reuters.

Вечером 12 февраля в Бухаресте на площади напротив здания правительства было больше 50 тысяч человек, которые требовали отставки правительства. 

У них были баннеры "В отставку", люди скандировали: "Мы хотим работать, а не охранять вас".

Одновременно все подняли над головой листы красной, желтой и синей бумаги, образовав огромный румынский флаг. 

Еще десятки тысяч протестующих продолжают митинговать в других городах Румынии 

1 февраля правительство Румынии внесло изменения в Уголовный кодекс и декриминализировало должностные преступления. 

В результате массовых акций протеста 5 февраля премьер Сорина Гриндяну отменил декрет. 

Однако демонстранты продолжают акции, требуя отставки правительства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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