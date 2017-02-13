Протесты в Румынии: 50 тысяч человек образовали гигантский флаг
В Румынии продолжаются массовые протесты, сообщает Reuters.
Вечером 12 февраля в Бухаресте на площади напротив здания правительства было больше 50 тысяч человек, которые требовали отставки правительства.
У них были баннеры "В отставку", люди скандировали: "Мы хотим работать, а не охранять вас".
Одновременно все подняли над головой листы красной, желтой и синей бумаги, образовав огромный румынский флаг.
Еще десятки тысяч протестующих продолжают митинговать в других городах Румынии
1 февраля правительство Румынии внесло изменения в Уголовный кодекс и декриминализировало должностные преступления.
В результате массовых акций протеста 5 февраля премьер Сорина Гриндяну отменил декрет.
Однако демонстранты продолжают акции, требуя отставки правительства.
Читайте также: Будут сидеть. Как румыны ломают хребет коррупции.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11.02.17
09:30
-
09.02.17
08:31
-
10.02.17
18:49
-
10.02.17
16:25
-
08.02.17
08:16
Новости партнеров
- 50333
- 33842
- 30245
- 24638
- 17163