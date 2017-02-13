20 дней на посту: рейтинг Трампа в США продолжает снижаться
Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа за первые 20 дней его работы на должности №1 снизился с 45% до 40%. Такие данные опубликовал американский институт общественного мнения Gallup в новой сводке.
При этом антирейтинг (рейтинг неодобрения) американского лидера увеличился до 55%.
Как отмечают социологи, в дебютный день на президентском посту после инаугурации работу Трампа положительно и отрицательно оценивало равное количество американских граждан.
Как граждане США оценивают уважение их президентов мировым сообществом:
Для сравнения Gallup приводит данные по предыдущему президенту США Бараку Обаме: оценка его работы в течение восьми лет зеркально колебалось между 40% и 60% одобрения и неодобрения, а процент довольных неоднократно опускался до 40% и ниже.
Количество недовольных работой Обамы ни разу не превышало 55%.
Уровень удовлетворенности американцев позицией США в мире:
Опрос был проведен путем телефонного интервью с 1 по 5 февраля 2017 года среди 1035 американцев от 18 лет и старше.
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