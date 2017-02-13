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20 дней на посту: рейтинг Трампа в США продолжает снижаться

13.02.2017 08:34
Колебания одобрения и неодобрения работы нынешнего американского президента - более-менее в пределах нормы, считают социологи
20 дней на посту: рейтинг Трампа в США продолжает снижаться
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа за первые 20 дней его работы на должности №1 снизился с 45% до 40%. Такие данные опубликовал американский институт общественного мнения Gallup в новой сводке.

При этом антирейтинг (рейтинг неодобрения) американского лидера увеличился до 55%.

Как отмечают социологи, в дебютный день на президентском посту после инаугурации работу Трампа положительно и отрицательно оценивало равное количество американских граждан.

Как граждане США оценивают уважение их президентов мировым сообществом: 

Для сравнения Gallup приводит данные по предыдущему президенту США Бараку Обаме: оценка его работы в течение восьми лет зеркально колебалось между 40% и 60% одобрения и неодобрения, а процент довольных неоднократно опускался до 40% и ниже.

Количество недовольных работой Обамы ни разу не превышало 55%.

Уровень удовлетворенности американцев позицией США в мире:

Опрос был проведен путем телефонного интервью с 1 по 5 февраля 2017 года среди 1035 американцев от 18 лет и старше.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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