Стена Трампа: в Мексике прошли протесты - фото

Протестующих поддержали несколько десятков мексиканских университетов, бизнес-ассоциаций и общественных организаций

Около 20 тысяч человек приняли участие в демонстрации в столице Мексики против миграционной политики президента США Дональда Трампа и его планов заставить мексиканское правительство оплатить строительство стены на границе. Об этом сообщает ВВС.

Аналогичные акции прошли и в других городах страны.

Многие демонстранты были одеты в белое и несли в руках национальные флаги, а также плакаты с критикой в адрес Трампа.

На одном из баннеров было написано: "Спасибо, Трамп, что объединил Мексику!".

Протестующих поддержали несколько десятков мексиканских университетов, бизнес-ассоциаций и общественных организаций.





Организаторы акций говорят, что хотели, прежде всего, показать свою солидарность с теми мексиканцами, которые нелегально проживают в США, а также тем, кому грозит депортация в соответствии с ужесточением миграционных правил.





На демонстрациях было множество плакатов и с критикой президента Мексики Энрике Пеньи Ньето.

20 января 2017 года состоялась инаугурация Трампа. На церемонии он пообещал "вернуть американцам рабочие места и укрепить границы".

На старте предвыборной кампании кандидат-республиканец резко критиковал нелегальную иммиграцию из Мексики, обвинив власти страны в том, что она "поставляет в США лишь наркодельцов и насильников", и пообещав в случае победы на выборах депортировать 11 млн нелегалов. Также одним из пунктов предвыборной программы Трампа было возведение стены на границе Мексики и США, причем на средства первых.

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10 февраля сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США предостерегло, что затраты на строительство "стены Трампа" вдоль границы США с Мексикой могут оказаться значительно выше, чем обещал американский президент. Эксперты ведомства считают, что на возведение ограждения уйдет по минимальным оценкам около $21,6 млрд.

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