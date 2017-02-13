На курорте во Франции четыре человека погибли под лавиной
Рядом с горнолыжным курортом Тинь во французских Альпах сошла лавина. По предварительным данным, погибли не менее четырех человек, еще несколько человек числятся пропавшими без вести, передает Би-би-си.
По данным экстренных служб, всего лавина накрыла девять человек. Двух удалось найти живыми, четверо погибли. Поиски еще трех человек продолжаются.
Ширина лавины оценивается в 400 метров. Она сошла в той части курорта, где нет подготовленных трасс. Обычно в таких местах катаются любители экстремальных ощущений.
Как отмечают местные СМИ, альпийские курорты сейчас переполнены из-за школьных каникул. В это время многие семьи с детьми едут кататься на лыжах или сноубордах.
Крупнейший за последние годы по числу жертв сход лавины произошел в январе в Италии. Тогда под снегом оказался отель Rigopiano и 40 его постояльцев. Всего погибли 29 человек, еще 11 удалось найти живыми.
Причиной случившегося стала целая цепочка совпадений. Сначала в районе курорта несколько дней шел сильный снег, а затем там произошло землетрясение, спровоцировавшее лавину.
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