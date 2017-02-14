В США суд отклонил иск индейцев об отмене постройки нефтепровода

По решению суда продолжится строительство скандального нефтепровода, которое критиковали коренные жители Америки и экологи

Федеральный судья в США отклонил иск представителей коренных племен Северной Америки, которые требовали отменить постройку финального участка скандального нефтепровода в Северной Дакоте. Об этом сообщает Би-би-си.

Иск был подан после того, как компания, занимающаяся строительством трубопровода, получила разрешение на рытье туннеля под водохранилищем Оахе на реке Миссури.

Индейцы утверждали, что проект будет мешать им проводить религиозные церемонии у водоема, который, по их словам, окружен священными землями.

Строительство нефтепровода Dakota Access было приостановлено в декабре прошлого года из-за многочисленных протестов жителей индейской резервации.Власти США тогда заявили о готовности разработать альтернативные пути прокладки трубопровода.

25 января президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о продолжении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access. Оба проекта критиковали экологи.

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