В Пакистане в результате теракта погибли минимум десять человек

Ответственность за преступление взяла на себя радикальная исламистская группировка Джамаат-аль-Ахрар, которая является ответвлением Талибана

По меньшей мере десять человек погибли и более 70 человек получили ранения в результате взрыва, который произошел во время акции протеста в городе Лахор на северо-востоке Пакистана 13 февраля. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

Как сообщает издание, взрыв прогремел на одной из крупнейших улиц города. На месте взрыва находились сотни людей, которые принимали участие в акции протеста против принятия нового закона, регулирующего сферу здравоохранения.

Ответственность за преступление взяла на себя радикальная исламистская группировка Джамаат-аль-Ахрар, которая является ответвлением Талибана. Как сообщает издание, группировка угрожает, что это "только начало".

Три дня назад исламисты объявили об угрозе совершить серию терактов в зданиях органов власти по всей стране, отмечает агентство.

Радикальные исламисты регулярно устраивают взрывы в Пакистане. В то же время количество терактов за последние два года существенно сократилось после того, как руководство страны начало активные военные действия против исламистов.

12 ноября 2016 года по меньшей мере 30 человек были убиты и десятки других были ранены в результате взрыва в переполненной суфийской мечети Шах Нурани в городе Хуб в пакистанской провинции Белуджистан.

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