В России войска Западного округа привели в боевую готовность

В высшие степени боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитные ракетные бригады Западного военного округа

Сегодня войска Западного военного округа начали внезапную проверку соединений и воинских частей округа. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"В высшие степени боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитные ракетные бригады, бригада армейской авиации, подразделения обеспечения, Ленинградская военно-морская база, задействованы также военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия", - отмечается в сообщении.

В настоящее время военнослужащие в составе подразделений на штатной технике совершают марши в назначенные районы, где приступят к выполнению задач по предназначению.

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