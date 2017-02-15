Илон Маск: Человеку предстоит слиться с машиной

Основатель Tesla и SpaceX призвал правительства тщательно контролировать ИИ и задуматься о значении и смысле человеческой жизни в мире роботов

Инженер и изобретатель Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, выступил на Мировом правительственном саммите в Дубае, где рассказал о своем видении будущего. Он назвал примерные сроки пересаживания человечества в беспилотные автомобили и призвал задуматься над предназначением человека в мире, где его труд будут выполнять машины. Главное - Маск считает не только возможным, но и наиболее вероятным слияние биологического мозга с цифровым.



Ниже - основные тезисы беседы Маска с министром по делам Кабинета министров ОАЭ Мохаммедом аль-Гергави, который также возглавляет "Офис будущего" в стране.



"Без постоянного контроля ИИ может быть опасен. Нужно крайне осторожно внедрять его и проверять, не утратили ли исследователи связи с реальностью. Потому что иногда они бывают так увлечены масштабом своей работы, что не видят всех ее возможных последствий. Правительства должны внимательно смотреть за ИИ.

Властям следует задуматься над будущим транспорта, распространением электротранспорта, а также машин, которые используют возобновляемые источники энергии. И вместе с тем - над растущей потребностью в электроэнергии.

Я действительно считаю, что мы можем готовиться к визитам на Марс, Юпитер и другие планеты Солнечной системы, а также, возможно, на другие звездные системы уже в обозримом будущем, например, через 30 лет. И это очень воодушевляет. А электромобили станут повседневной реальностью уже через 10 лет.

Я задаюсь вопросами "Для чего я здесь?", "В чем значение человеческой жизни?". Чем более высокого уровня сознания достигнет человечество, тем лучше оно сможет ответить на эти вопросы.

Я занимаюсь беспилотными автомобилями. И я опасаюсь "глубокого ИИ", который простирается за пределы беспилотных автомобилей. Этот интеллект мощней самого мощного человеческого мозга и как таковой представляет опасность.



Одним из вариантов будущего есть слияние биологического и цифрового интеллекта… Основной вопрос - пропускная способность, скорость соединения между вашим мозгом и вашей цифровой копией. Понимаете, компьютеры могут коммуницировать со скоростью триллион бит в секунду. Человек, которые общается посредством печатания на мобильном устройстве, делает это со скоростью 10 бит в секунду… Возможно, понадобится изучить и развивать отдел мозга, ответственный за быстрый доступ к цифровым данным. Нам необходимо будет слиться с машинами.

Такое слияние потребует интерфейса, обеспечивающего максимальную пропускную способность… И такое слияние, возможно, решит проблемы контроля (над роботами - ред.) и полезности (человека - ред.).

Слияние человека с машиной - это будущее. А ближайший эффект от технологий - это автономные машины. Они заменят водителей. Такой процесс может занять до 20 лет, будет быстрым и разрушительным, и затем 12-15% занятых во всем мире станут безработными. Поэтому нам нужно быстро найти новые роли, новые занятия для этих людей.

В конце концов, думаю, мы придем к идее универсального базового дохода. У нас нет иного варианта.

За автоматизацией последует лавина дешевых товаров и услуг, но нужно понять, что делать с предназначением человека. Как и какое человек будет иметь значение, если значение для многих неразрывно связано с их работой? Если твоя работа больше не нужна, какой в тебе смысл? Посему будущее представляет для нас серьезное социальное испытание".



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