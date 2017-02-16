Убийство посла РФ в Турции: задержан новый подозреваемый - СМИ
16.02.2017 01:08
Задержанный, по мнению полиции, говорил по телефону с застрелившим посла Мевлютом Алтинташем
Фото: скриншот видео
Полиция в Анкаре задержала нового подозреваемого по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Как сообщается, задержанный якобы говорил по телефону с застрелившим посла Мевлютом Алтинташем.
19 декабря в Анкаре на выставке "Россия глазами турок" от полученных ранений скончался посол России в Турции Андрей Карлов. Официальные Анкара и Москва заявили, что убийство совершили последователи религиозного проповедника, оппозиционера Фетхуллаха Гюлена.
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