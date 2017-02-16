В Англии церковь отклонила резолюцию по вопросу венчания геев

В палате клира документ получил одобрение лишь 93 священников, в то время как 100 высказались против

Генеральный собор Церкви Англии большинством голосов постановил не принимать во внимание отчет палаты епископов о необходимости пересмотра церковного отношения к геям и гомосексуальным союзам. Об этом сообщает Би-би-си.

Представление от палаты епископов содержало в себе призыв к "большей открытости и поддержке" со стороны церкви по отношению к геям в среде христиан.

Как сообщается, проект резолюции, которую поддержали в палате епископов 43 голосами против одного, а в палате мирян - 106 голосами против 83, был отклонен духовенством. В палате клира документ получил одобрение лишь 93 священников, в то время как 100 высказались против.

Генеральный собор Церкви Англии состоит из палаты епископов, палаты клира и палаты мирян.

27 января Палата епископов опубликовала доклад, в котором заявила, что церковь Англии не должна менять свою позицию неприятия однополых браков, но ей следует усваивать "новый стиль поведения и культуру доброжелательности и поддержки" в отношениях с геями.

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