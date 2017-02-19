Убийство брата Ким Чен Ына: Южная Корея обвиняет КНДР

По данным должностных лиц Южной Кореи, к смерти сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама причастен Пхеньян

Южная Корея заявила, что ответственность за смерть сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама несет Пхеньян. Такое заявление сделали в министерстве по делам объединения Южной Кореи, передает Би-би-си.

"Мы считаем, что режим Северной Кореи стоит за этим убийством, учитывая, что все пять подозреваемых в этом деле являются выходцами из Северной Кореи", - сказано в сообщении.

Полиция Малайзии уже задержала одного северокорейца по этому делу и разыскивает еще четырех. По словам замгенерального инспектора полиции Нура Рашида Исмаила, эти подозреваемые покинули Малайзию в понедельник в день убийства.

"У этих мужчин на руках обычные гражданские, а не дипломатические паспорта", - заявил он. По его словам, еще три человека разыскиваются для оказания помощи следствию.

В субботу полиция арестовала 46-летнего выходца из Северной Кореи по имени Ри Чен Чхоль, который работал в компьютерной компании и жил в Куала-Лумпуре.

Также по этому делу задержана женщина, имеющая вьетнамский паспорт, а также гражданка Индонезии и гражданин Малайзии. Гражданка Индонезии по имени Сити Айсиа сообщила малазийской полиции, что ей заплатили за то, что она сочла розыгрышем.

Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.

Ким Чен Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери.

Он ранее считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако в 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту и он решил уехать из страны.

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