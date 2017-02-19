Кэмерон рассказал о реставрации и особенностях Терминатора 2 в 3D

Режиссер уверен, что реставрация фильма - это шанс вновь показать фильм на больших экранах и новому поколению

В Берлине состоялся показ отреставрированного фильма "Терминатора 2". Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил, что принципиально не поменял ничего в фильме, кроме одной детали. Об этом пишет кинопортал Кинопоиск.

"Мне кажется, (отреставрированный - ред.) "Терминатор 2" выходит очень своевременно, учитывая беспокойство в обществе относительно систем слежения и растущий страх перед искусственным интеллектом. Ремастеринг и конвертация - это в первую очередь возможность вернуть картину на большой экран", - сказал режиссер.

Он также подчеркнул, что формат 3D - это шанс показать фильм новому поколению, которое видело "Терминатора" лишь на DVD или blu-ray.

Как сообщается, ленту оцифровали в разрешении 4K и затем конвертировали в 3D-формат по инициативе компаний StudioCanal и китайской DMG Entertainment.

Отмечается, что именно успех повторного релиза "Титаника", конвертированная версия которого собрала в мире более $ 350 млн, позволил Кэмерону заняться реставрацией "Терминатора".

Уточняя, о какой измененной в фильме детали говорил Кэмерон, он сообщил, что речь идет о киноляпе в эпизоде с падением грузовика с моста.

"Меня всегда это беспокоило. Когда грузовик падает с моста в сцене погони, у него вылетает лобовое стекло. А в следующем кадре оно на месте. Я попросил это подретушировать", - сказал он.

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