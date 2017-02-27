Протесты в Румынии: тысячи людей образовали флаг ЕС

Протестующие в Бухаресте подняли над головой синие листы бумаги и желтые звезды и подсветили их телефонами

Тысячи протестующих в Бухаресте снова вышли на улицу против правительства социал-демократов. Об этом сообщает Reuters.



Все они подняли над головой голубые листы бумаги и желтые звезды и подсветили их телефонами, образовав большой флаг Европейского союза.





21 февраля парламент Румынии окончательно отменил правительственное постановление об ослаблении борьбы с коррупцией, которое вызвало массовые протесты по всей стране.



Однако теперь люди протестуют против правительства.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.