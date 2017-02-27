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Протесты в Румынии: тысячи людей образовали флаг ЕС

27.02.2017 06:28
Протестующие в Бухаресте подняли над головой синие листы бумаги и желтые звезды и подсветили их телефонами
Протесты в Румынии: тысячи людей образовали флаг ЕС
Фото: EPA

Тысячи протестующих в Бухаресте снова вышли на улицу против правительства социал-демократов. Об этом сообщает Reuters.

Все они подняли над головой голубые листы бумаги и желтые звезды и подсветили их телефонами, образовав большой флаг Европейского союза.

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21 февраля парламент Румынии окончательно отменил правительственное постановление об ослаблении борьбы с коррупцией, которое вызвало массовые протесты по всей стране. 

Однако теперь люди протестуют против правительства. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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