Протесты в Румынии: тысячи людей образовали флаг ЕС
27.02.2017 06:28
Протестующие в Бухаресте подняли над головой синие листы бумаги и желтые звезды и подсветили их телефонами
Фото: EPA
Тысячи протестующих в Бухаресте снова вышли на улицу против правительства социал-демократов. Об этом сообщает Reuters.
Все они подняли над головой голубые листы бумаги и желтые звезды и подсветили их телефонами, образовав большой флаг Европейского союза.
21 февраля парламент Румынии окончательно отменил правительственное постановление об ослаблении борьбы с коррупцией, которое вызвало массовые протесты по всей стране.
Однако теперь люди протестуют против правительства.
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