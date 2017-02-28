SpaceX отправит космических туристов на Луну в 2018 году

Посадка на Луну не предусматривается. Двое туристов, имена которых не называются, уже внесли часть оплаты за полет вокруг Луны

Компания SpaceX планирует отправить космических туристов на Луну в 2018 году. Путешествие продлится около недели. Об этом заявил основатель компании Илон Маск, передает The Guardian.

Уточняется, что посадка на Луну не предусматривается. Двое туристов, имена которых не называются, уже внесли часть оплаты за полет вокруг Луны.

Полет будет совершен на корабле Dragon 2 (Crew Dragon) с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

19 февраля SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9.

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