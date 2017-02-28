Пентагон разработал предварительный план борьбы с ИГ

По словам спикера Пентагона, этот план включает в себя целый ряд инструментов и "речь идет о разгроме ИГ по всему миру"

Министерство обороны США разработало предварительный план борьбы с террористической группировкой Исламское государство, в частности в Ираке и Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Это не просто военный план. Он опирается на все элементы национальных возможностей - дипломатических, финансовых, информационных, разведывательных и общественной дипломатии, и он был подготовлен в тесном сотрудничестве с межведомственными партнерами", - сообщил спикер Пентагона Джефф Дэвис.

Он также добавил, что "речь идет не только об Ираке и Сирии, речь идет о разгроме ИГ по всему миру" и борьбе с другими террористическими группировками, такими как Аль-Каида.

В январе Дэвис сообщал, что коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой Исламское государство в Ираке и Сирии в последнее время закрепила успех в процессе восстановления контроля над городами Мосул (Ирак) и Ракка (Сирия).

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