Белый дом скрыл информацию о связях Трампа с Банком Кипра

В Белом доме не разрешили обнародовать ответ Уилбура Росса относительно возможных связей Банка Кипра и команды Трампа

Белый дом обвиняют в сокрытии от Конгресса информации, получал ли президент Дональд Трамп или кто-то из его команды кредиты в Банке Кипра, которым частично владеет близкий союзник президента РФ. Об этом сообщает The Guardian.



Группа сенаторов-демократов две недели ждала пока Уилбур Росс, инвестор-миллиардер, который был заместителем председателя Банка Кипра с 2014 года, ответит на вопросы о вероятных связях между банком, российскими чиновниками, нынешними и бывшими представителями администрации Трампа и его штаба.



В понедельник сенатор Билл Нельсон заявил, что Белый дом решил противодействовать обнародованию письменного ответа Росса, хотя тот его опубликовать.



Нельсон сказал, что Росс устно подтвердил, что не знает о кредитах между Банком Кипра и избирательным штабом Трампа.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.