Германия: Наши войска останутся в Литве столько, сколько нужно

Военный потенциал, который Россия создала на границе с прибалтийскими странами, совершенно иррационален, заявил глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в четверг раскритиковал наращивание российского военного потенциала на границах с прибалтийскими государствами и заявил, что немецкие войска останутся в регионе "столько, сколько необходимо". Об этом сообщает Reuters.

Габриэль посетил немецких солдат, расквартированных в Рукле, Литва. По данным агентства, контингент состоит из 400 военных.

"Военный потенциал, который Россия создала здесь на границе, совершенно иррационален, на мой взгляд, потому что не существует угрозы от этих стран", - сказал он журналистам.

Глава МИД ФРГ не сообщил никаких подробностей, но сказал, что немецкие войска останутся на литовской базе "столько, сколько необходимо".

24 января в Литву прибыли первые группы немецких и бельгийских военных. В составе батальона, кроме немецких солдат, будут военные из Бельгии, Нидерландов и Норвегии.

В конце октября 2016 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что батальоны альянса в Восточной Европе развернут до лета 2017-го, а сам процесс стартует в феврале. Эта инициатива является ответной реакцией блока на наращивание военного присутствия РФ в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.

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