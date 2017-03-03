Выборы во Франции: мэр Бордо заявил о готовности заменить Фийона

Экс-премьер Франции Жюппе согласен выступить кандидатом Республиканцев, если Франсуа Фийон добровольно откажется от участия в предвыборной борьбе

Бывший премьер-министр Франции, мэр Бордо Ален Жюппе готов заменить кандидата в президенты Франсуа Фийона в случае его выхода из борьбы за пост президента. Об этом сообщает русская редакция Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

Жюппе заявил, что согласен стать кандидатом Республиканцев при двух условиях: если Фийон снимет свою кандидатуру по своему желанию и если консерваторы единодушно поддержат его выдвижение.

Рейтинг Фийона резко упал после того, как французская газета Le Canard Enchaine в конце января сообщила, что он, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену Пенелопу Кларк на должность своей ассистентки. Представитель кандидата в президенты комментируя публикацию заявил, что тот действовал в соответствии с законом.

6 января финансовый отдел прокуратуры Франции начал следственную проверку по делу о работе жены Фийона в качестве парламентского ассистента.

Сам политик уже принес свои извинения, заявив, что "ошибся", когда нанял жену и детей. Этого, однако, не хватило, чтобы уберечь рейтинг Фийона от частичного падения.

Ранее сегодня независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон по результатам опроса Odoxa вырвался на первое место в президентской гонке.

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