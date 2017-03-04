Президент Турции обвинил Германию в содействии терроризму

Президент Турции заявил, что Германия содействует терроризму и поддерживает "представителя Рабочей партии Курдистана"

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал арестованного немецкого журналиста издания Die Welt Дениза Юджела агентом ФРГ и "представителем Рабочей партии Курдистана", а власти Германии обвинил в содействии терроризму. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Они должны ответить перед судом за поддержку и укрывательство террористов", - заявил Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что в то время как его министрам не разрешают выступать в немецких городах, представителям "запрещенных курдских организаций" в Германии предоставляют площадки для публичных высказываний.

Имеющий двойное гражданство Турции и Германии Дениз Ючель добровольно сдался турецкой полиции 14 февраля.

25 февраля более 150 депутатов немецкого парламента обратились к послу Турции в ФРГ Али Кемаль Айдыну с открытым письмом, в котором призвали Анкару как можно скорее освободить задержанного в Турции корреспондента немецкой газеты Die Welt.

2 марта министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что арест Дениза Ючеля в Турции нанес серьезный вред отношениям между Турцией и Германией.

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