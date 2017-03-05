Польша хочет сменить Туска на Сариуша-Вольского во главе ЕС

Сариуш-Вольский, которого таким образом поддержала правящая партия Право и справедливость, был немедленно исключен из рядов оппозиционной партии "Гражданская платформа", - сообщил пресс-секретарь партии Ян Грабец. Решение было принято правлением партии по представлению ее главы Гжегожа Схетыны.

Ранее в субботу политический комитет правящей в Польше партии Право и Справедливость обязал главу польского правительства Беату Шидло не поддерживать кандидатуру Дональда Туска на президента Евросовета. Свое решение PiS обосновала тем, что он нарушил правило нейтральности по отношению к стране-члену ЕС и во внутриполитической споре в Польше открыто стал на сторону оппозиции.





Несколько дней назад Европейская народная партия подтвердила, что поддерживает переизбрание Туска на пост президента Евросовета.





Во время саммита ЕС 9-10 марта лидеры стран должны будут решить, Туск останется на посту на следующие 2,5 года. В мае завершается его первая 2,5-летняя каденция.