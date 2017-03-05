Польша хочет сменить Туска на Сариуша-Вольского во главе ЕС
05.03.2017 00:01
Польское правительство выдвинуло кандидатом на пост главы Евросовета Яцека Сариуша-Вольского и отказалось поддержать на эту должность Дональда Туска
Яцек Сариуш-Вольский (фото - ЕРА)
Министерство иностранных дел Польши сообщило, что Яцек Сариуш-Вольский будет кандидатом Польши на пост главы Европейского совета. Ведомство отправило ноту в Министерство иностранных дел Мальты, в которой официально выдвинуло кандидатуру польского евродепутата, сообщает Польское радио.
Следующий срок на посту председателя Европейского совета продлится с 1 июня 2017 до 30 ноября 2019 года. С декабря 2014 эту должность занимает экс-премьер Польши Дональд Туск.
Сариуш-Вольский, которого таким образом поддержала правящая партия Право и справедливость, был немедленно исключен из рядов оппозиционной партии "Гражданская платформа", - сообщил пресс-секретарь партии Ян Грабец. Решение было принято правлением партии по представлению ее главы Гжегожа Схетыны.
Как сообщает Укринформ, в ответ Сариуш-Вольский в Twitter написал, что он "не поддерживает доносов на свою страну и согласие на санкции против нее". Таким образом, он раскритиковал позицию своих бывших однопартийцев из Гражданской платформы, которые поддерживают действия Еврокомиссии относительно критики польского правительства и обвинения его в нарушении демократических стандартов.
Ранее в субботу политический комитет правящей в Польше партии Право и Справедливость обязал главу польского правительства Беату Шидло не поддерживать кандидатуру Дональда Туска на президента Евросовета. Свое решение PiS обосновала тем, что он нарушил правило нейтральности по отношению к стране-члену ЕС и во внутриполитической споре в Польше открыто стал на сторону оппозиции.
Несколько дней назад Европейская народная партия подтвердила, что поддерживает переизбрание Туска на пост президента Евросовета.
Во время саммита ЕС 9-10 марта лидеры стран должны будут решить, Туск останется на посту на следующие 2,5 года. В мае завершается его первая 2,5-летняя каденция.
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