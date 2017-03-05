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На юге Турции разбился сбитый оппозицией сирийский истребитель

05.03.2017 10:05
Самолет потерпел крушение в субботу вечером в провинции Хатай. Пилота нашли живым сегодня утром
На юге Турции разбился сбитый оппозицией сирийский истребитель
Фото: EPA

На юге Турции, вблизи границы с Сирией, разбился истребитель, предположительно сирийский; пилот самолета выжил. Об этом сообщает информагентство Анадолу.

Истребитель потерпел крушение в субботу вечером, 4 марта 2017 года, в провинции Хатай. Одна из сирийских оппозиционных группировок заявила, что воздушное судно было сбито их ракетой.

Турецкие власти утверждают, что самолет принадлежал Сирии, и аргументируют это отсутствием планов по полетам гражданской и турецкой военной авиаций в данном районе.

В то же время отмечается, что инцидент не является нарушением границы, так как истребитель не залетал на территорию Турции.

Поисково-спасательная группа обнаружила обломки самолета, но кабина пилота была пуста. Летчика, идентифицированного как сирийца, нашли живым сегодня утром, 5 марта: в момент крушения ему удалось катапультироваться. В настоящее время он госпитализирован.

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Пресс-секретарь сирийской оппозиционной группировки Ахрар аш-Шам, заявившей о поражении истребителя, утверждает, что истребитель принадлежал режиму диктатора Башара Асада и был сбит якобы во время нанесения авиаудара в провинции Идлиб на севере Сирии.

1 марта 2017 года сообщалось, что, по данным ООН, в ходе битвы за Алеппо войска РФ и Асада обстреливали жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры, совершали серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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