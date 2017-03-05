Фийон не будет выходить из президентской гонки: послушался жену

Несмотря на прямые призывы влиятельных консерваторов из партии, Фийон в очередной раз заявил, что не уйдет из президентской гонки

После участия в массовом митинге на площади в Париже кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы Франсуа Фийон в очередной раз заявил, что отказываться от участия в предвыборной борьбе, несмотря на прямые призывы влиятельных консерваторов из его партии, не намерен. Об этом он заявил в эфире телеканала France 2, передает Deutsche Welle.

Ранее жена Фийона Пенелопа в первом после начала скандала интервью газете Le Journal du Dimanche заявила, что призвала мужа "идти до конца". Об этом сообщает RFI.

"Я ему сказала, что нужно идти до конца. Говорила это каждый день. Но решать ему", - отметила она.

"Только он может быть президентом. Быть способным пережить такое - это уже доказательство смелости", - добавила Пенелопа Фийон.

Ранее сегодня сообщалось, что 71% французов хотят выхода Фийона из президентской гонки.

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