ФБР просит Минюст США опровергнуть заявление Трампа о прослушке

ФБР направило запрос в минюст, чтобы там опровергли обвинения со стороны Трампа, что его телефоны прослушивал Обама

Федеральное бюро расследований США попросило Министерство юстиции опровергнуть обвинения президента Дональда Трампа, что его телефоны прослушивал Барак Обама. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.



ФБР сделало запрос, потому что подобная прослушка незаконная - президент не может просто отдать приказ прослушивать телефоны гражданина США.



Пока в Министерстве юстиции никак не отреагировали на заявления Трампа. Там не прокомментировали информацию о запросе. ФБР также не дает комментариев.