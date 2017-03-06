ФБР просит Минюст США опровергнуть заявление Трампа о прослушке
Федеральное бюро расследований США попросило Министерство юстиции опровергнуть обвинения президента Дональда Трампа, что его телефоны прослушивал Барак Обама. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.
ФБР сделало запрос, потому что подобная прослушка незаконная - президент не может просто отдать приказ прослушивать телефоны гражданина США.
Пока в Министерстве юстиции никак не отреагировали на заявления Трампа. Там не прокомментировали информацию о запросе. ФБР также не дает комментариев.
Трамп в Twitter обвинил в прослушивании его телефонов во время выборов 44-го президента США Барака Обаму.
28 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего предшественника на этой должности Барака Обаму виновным в организации утечек информации из Белого дома в средства массовой информации.
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