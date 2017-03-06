В ЕС женщины в среднем зарабатывают на четверть меньше мужчин

Наименьший гендерный разрыв в оплате труда - в Румынии, наибольший - в Венгрии, свидетельствуют данные Eurostat

В странах Европейского союза женщины, занимающие руководящие должности, в среднем зарабатывают на 23,4% меньше, чем мужчины на аналогичных должностях. Об этом свидетельствуют данные Eurostat, опубликованные к Международному женскому дню.

Наименьший гендерный разрыв в оплате труда - в Румынии (5,0%), Словении (12.4%), Бельгии (13.6%) и Болгарии (15.0%). При этом женщины-руководители зарабатывают намного меньше мужчин в Венгрии (33.7%), Италии (33.5%), Чехии (29.7%), Словакии (28.3%), Польши (27.7%), Австрии (26.9%), Германии (26.8%), Португалии (25.9%), Эстонии (25,6%) и Великобритании (25.1%).

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В исследовании также отмечают, что в странах ЕС женщины занимают лишь 35% руководящих должностей. Остальные достаются мужчинам. В Латвии руководящие должности мужчины и женщины поделили почти поровну: 53% должностей менеджеров там занимают женщины. В Болгарии и Польше женщин-руководителей по 44%, в Ирландии - 43%, в Эстонии - 42%, Литве, Венгрии и Румынии - 41%, а во Франции и Швеции - по 40%.

Женщины составляют менее четверти руководителей в Германии, Италии и Кипре (все по 22%), Бельгии и Австрии (по 23%), а также Люксембурге (24%).

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Фото: ec.europa.eu

Данные, представленные в публикации, - результат последних исследований (за 2014 год), которые проводят раз в четыре года.

26 октября 2016 года сообщалось, что согласно результатам исследования Всемирного экономического форума, женщины в среднем работают на 50 минут в день и на 39 дней в году дольше, чем мужчины.

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