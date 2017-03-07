Лидеры крупнейших стран ЕС выбрали новый курс развития Союза

На встрече в Версале Германия, Франция, Италия и Испания выбрали один из сценариев развития ЕС - "Европу разных скоростей", обсудили Путина и Трампа

В Версале встретились лидеры четырех ведущих стран Европы и провели "неформальный саммит "Германия-Франция-Италия-Испания". Президент Франции Франсуа Олланд призвал строить "Европу прогресса". Все четыре лидера сошлись на том, что для этого придется принять новые нормативы строительства Европейского Союза. Об этом сообщает RFI.

Во время встречи лидеры сошлись во мнении, что основными вызовами для Европы являются экономические проблемы; утрата веры многих представителей дружной семьи европейских народов в светлое будущее ЕС и связанное с этой утратой наступление национал-популистов; миграционный кризис; проблемы безопасности.

Как сообщается, основные проблемы лидеры стран договорились урегулировать, приняв один из пяти "сценариев Юнкера".

Первый сценарий предусматривает "продолжение прежнего курса". Второй - развитие общего внутреннего рынка при одновременной остановке интеграционных политических процессов. В третьем говорится о "Европе разных скоростей".

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Именно третий принцип и избрали лидеры Германии, Франции, Испании и Италии в качестве будущего сценария развития ЕС.

Суть принципа: нужно внимательнее относиться к тому, что у разных стран ЕС разный уровень развития, разный потенциал и разные возможности. Отстающие "не должны быть обойдены вниманием, но в то же время они не должны мешать развиваться другим".

Две другие проблемы, которые обозначили лидеру стран ЕС, - отношения с новым американским президентом и президентом РФ.

Как отмечается, оба президента - и Владимир Путин, и Дональд Трамп - внесли вклад в дело скорейшего создания независимой системы европейской обороны. Трамп в январе заявил, что НАТО - "отжившая организация", которой следует урезать финансирование. Имя Путина в последние три года прочно ассоциируется у большинства граждан Европы с войной в Украине, аннексией Крыма и трагедией в Сирии.

"Евросоюз может восстановить свое влияние, развивая оборону", - подчеркнул в этой связи Олланд, добавив, что это не означает отказа от НАТО.

"Если Европа будет сильной и единой, Россия будет хотеть поддерживать с ней долгие и сбалансированные отношения. А пока у Европы нет независимой и единой системы обороны, Россия проверяет уровень нашего сопротивления и постоянно оценивает соотношение сил", - добавил французский президент.

Нынешний саммит в Версале прошел по инициативе Олланда и предшествует празднованию 60-летия Римского договора, заложившего фундамент для построения единой Европы. Празднование намечено на 25 марта в столице Италии.

Собравшиеся лидеры Германии, Франции, Италии и Испании выразили также надежду на то, что этот день станет днем обновления Евросоюза.

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