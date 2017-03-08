В Кабуле произошел теракт на территории военного госпиталя

Пока что ни одна террористическая группа не взяла на себя ответственность за нападение

В Кабуле (Афганистан) около военного госпиталя прогремел взрыв, сообщается о стрельбе. Об этом передает агентство AFP.

Администраторы больницы рассказали агентству, что три боевика, одетые в белые лабораторные халаты, после взрыва смертника у входа на территорию госпиталя, открыли стрельбу в больнице.

"Нападавшие стреляют повсюду... Мы пытаемся контролировать ситуацию", - сказал по телефону администратор больницы Абдул Хаким.

Пока что ни одна террористическая группа не взяла на себя ответственность за нападение, но издание не исключает, что виновником может быть Талибан.

Агентство отмечает, что Афганистан готовится к интенсивным боевым действиям весной, поскольку неоднократные попытки правительства начать мирные переговоры с талибами не увенчались успехом.

11 января пятеро дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов погибли при взрыве заминированного транспортного средства в афганском Кандагаре.

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