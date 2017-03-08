В Исландии заявили о планах сравнять зарплаты мужчин и женщин

Правительство Исландии намерено в этом месяце внести в парламент законопроект, требующий от всех работодателей уравнять зарплату мужчинам и женщинам

Исландия станет первой страной в мире, которая заставит работодателей сравнять оплату туда независимо от пола, этнической, сексуальной или национальной принадлежности. Об это сообщает Associated Press со ссылкой на заявление правительства страны.

Правительство намерено в этом месяце внести в парламент законопроект, требующий от всех работодателей и компаний со штатом более 25 сотрудников, уравнять зарплату всем сотрудникам.

В некоторых странах мира и в штате Миннесота в США действуют подобные требования об уравнении зарплаты, однако Исландия будет считаться первой страной, которая внедрит подобные обязательства как для частных, так и для государственных предприятий.

Островная нация, население которой едва превышает 300 тыс человек, намерена искоренить гендерный разрыв в оплате труда к 2022 году.

Министр по вопросам равенства и социальных вопросов Исландии Торстейн Виглундссон заявил, что "настало время сделать что-то радикальное в этом вопросе".

"Мы должны убедиться, что мужчины и женщины пользуются равными возможностями на рабочем месте. Наша обязанность - принять все меры для достижения этой цели", - сказал он.

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