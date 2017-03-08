Выборы в ЕС: Шидло объяснила, почему выступает против Туска

Премьер-министр Польши Беата Шидло в письме к лидерам Евросоюза объяснила, почему Польша не поддержит Дональда Туска

Премьер-министр Польши Беата Шидло в канун саммита написала письмо лидерам ЕС, в котором объяснила, почему Польша не поддерживает на пост главы Евросовета нынешнего его лидера Дональда Туска. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

Письмо разделено на три части: в первой Шидло объясняет, почему Туск не может быть кандидатом от польского правительства, во второй - аргументы в пользу альтернативного кандидата - Яцека Сариуша-Вольского, а в третьей - Шидло оценивает текущую ситуацию в ЕС.

Отсутствие поддержки Туска со стороны своего правительства Шидло объясняет тем, что он якобы превысил свои полномочия главы Евросовета в вопросах "острых национальных споров".

По ее словам, он не показал нейтралитет и беспристрастность, который должен быть главнейшей особенностью деятельности международной организации. "Речь идет о той поддержке, которую Туск дал оппозиции во время парламентского кризиса", - говорится в письме.

Как пишет Польское радио, письмо Шидло раскритиковала оппозиционная партия "Гражданская платформа". Депутат Рафал Тшасковський обвинил власть, что она переписывается с иностранными дипломатами, но игнорирует право польского парламента получить информацию.

Лидеры стран Евросоюза завтра на саммите, 9 марта, должны объявить, кто станет новым председателем Европейского совета. Ожидалось, что на этот пост будет переизбран глава Евросовета Дональд Туск.

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