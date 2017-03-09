В Италии мост рухнул на автомобиль, есть погибшие: фото
В результате обрушения моста в провинции Анкона в Италии погибли двое человек, еще двое человек получили травмы. Об этом сообщает местное издание Repubblica.
Обрушение произошло около 13:30 по местному времени, инцидент случился на трассе, пролегающей вдоль Адриатического моря.
В момент обрушения под мостом проезжал автомобиль Nissan Qashqai, в салоне которого находились мужчина и женщина. Они погибли на месте происшествия. Предположительно, это муж и жена.
Также пострадали двое работников - граждане Румынии 56 и 46 лет. Мужчины проводили ремонтные работы под мостом, они были госпитализированы, их состояние не критическое.
Фото: EPA
27 февраля в Киеве обрушилась часть Шулявского моста, в результате никто не пострадал.
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