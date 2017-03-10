Минюст США уличил Флинна в лоббировании интересов Эрдогана

Будучи советником тогда еще кандидата в президенты Трампа, Флинн работал в компании, которая предусматривала получение информации о Фетхуллахе Гюлене

Экс-советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкл Флинн, который был уволен за несанкционированные связи с РФ, задним числом зарегистрировался в качестве иностранного агента после того, как ему заплатили $530 тысяч за лоббирование интересов турецкого правительства. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно документам, поданным в отдел регистрации иностранных агентов Минюста США, Флинн с августа по ноябрь 2016 года работал в компании, которая должна была получать информацию об оппозиционном турецком имаме Фетхуллахе Гюлене. Он проживает в США и Анкара обвиняет его в организации попытке госпереворота.

Как пишет источник, фирма Флинна также пыталась повлиять на власти США в вопросе принятия мер в отношении Гюлена, в том числе, возможно, лоббировала возможность его экстрадиции в Турцию. Издание сообщает, что сотрудники фирмы Флинна встречались по этому вопросу с представителями Комитета национальной безопасности Палаты представителей.

Турецкий бизнесмен Яким Алптекин, нанявший фирму Флинна, заявил, что документы в Департамент юстиции были поданы в ответ на давление со стороны чиновников Министерства юстиции в последние недели.

Алптекин является членом турецкого делового Совета, которым руководит чиновник, назначенный турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Агентство сообщает, что Алптекин устроил встречу Флинна с министром иностранных дел и министром энергетики Турции, когда они были в Нью-Йорке на ассамблее ООН.

Бизнесмен добавил, что требовал вернуть часть из $530 тысяч, так как не был доволен результатом работы компании.

14 февраля Флинн подал в отставку. Его уходу предшествовала критика за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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