ООН заявила о крупнейшем гуманитарном кризисе в мире с 1945 года

Представитель ООН призвал к немедленному финансированию гуманитарных программ в Йемене, Южном Судане, Нигерии и Сомали

Более 20 млн человек в мире угрожает голод и мир переживает крупнейший гуманитарный кризис с 1945 года, с момента основания ООН. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, передает Deutsche Welle.

Он отметил, что наиболее трудная ситуация сложилась в Йемене, где две трети населения страны - почти 18,8 млн человек - нуждаются в медикаментах, а около 7 млн человек не знают, где добыть еду.

Представитель ООН призвал к немедленному финансированию гуманитарных программ в Йемене, Южном Судане, Нигерии и Сомали. Он отметил, что люди в этих странах "живут в ужасных условиях".

Ранее сегодня сообщалось, что специальный докладчик ООН по вопросу об опасных веществах предупредил, что на востоке Украины велик риск утечки химикатов, что чревато катастрофическими последствиями для здоровья местного населения и окружающей среды.

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