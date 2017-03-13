Дональда Туска вызвала на допрос польская прокуратура

Президент Евросовета Туск вызван на допрос в прокуратуру в качестве свидетеля

Дональд Туск (фото - ЕРА)





Допрос должен состояться завтра, 15 марта.



В декабре прошлого года польская прокуратура предъявила обвинения двум представителям командования воинской службы контрразведки. Они обвиняются в превышении своих полномочий и сотрудничестве со службой другого государства без согласия главы правительства.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Президент Европейского совета Дональд Туск вызван в прокуратуру Варшавы в качестве свидетеля на допрос по делу о сотрудничестве экс-руководства Службы военной контрразведки Польши и российской ФСБ, которое происходило без разрешения главы правительства. Об этом в эфире канала TVN24 рассказал представитель прокуратуры Михал Дзеканьский.Допрос должен состояться завтра, 15 мартаВ декабре прошлого года польская прокуратура предъявила обвинения двум представителям командования воинской службы контрразведки. Они обвиняются в превышении своих полномочий и сотрудничестве со службой другого государства без согласия главы правительства.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать