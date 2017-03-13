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Дональда Туска вызвала на допрос польская прокуратура

13.03.2017 14:25
Президент Евросовета Туск вызван на допрос в прокуратуру в качестве свидетеля
Дональда Туска вызвала на допрос польская прокуратура
Дональд Туск (фото - ЕРА)
Президент Европейского совета Дональд Туск вызван в прокуратуру Варшавы в качестве свидетеля на допрос по делу о сотрудничестве экс-руководства Службы военной контрразведки Польши и российской ФСБ, которое происходило без разрешения главы правительства. Об этом в эфире канала TVN24 рассказал представитель прокуратуры Михал Дзеканьский.

Допрос должен состояться завтра, 15 марта.

В декабре прошлого года польская прокуратура предъявила обвинения двум представителям командования воинской службы контрразведки. Они обвиняются в превышении своих полномочий и сотрудничестве со службой другого государства без согласия главы правительства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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