Правозащитники о маршах в Беларуси: власти нарушают права граждан

В своем докладе правозащитная организация сообщила о десятках задержанных в Беларуси во время "маршей тунеядцев"

Власти Беларуси подавляют права граждан на мирное собрание и свободу слова, задерживая участников "маршей тунеядцев", которые проходят по всей стране. Об этом в своем докладе заявила неправительственная правозащитная организация Amnesty International, передает Голос Америки.

В заявлении правозащитников говорится о десятках арестованных участников протестных выступлений, а также журналистов.

По данным СМИ, по меньшей мере, 48 участников протестов, включая лидеров гражданского общества и независимых журналистов, были задержаны в период с 10 по 12 марта в связи с демонстрациями в Бобруйске, Кобрине, Бресте, Лунинце и Молодечно.

"В Беларуси, где подавляются основные свободы, уже много лет не наблюдалось протестов такого масштаба, которые, по-видимому, застали властей Беларуси врасплох", - сказал региональный директор Amnesty International в Европе и Центральной Азии Джон Дальхизен.

"Несмотря на то, что изначально (власти Беларуси - ред.) не препятствовали проведению маршей против вызывающего острые дискуссии налога на безработных, сейчас они вернулись к своей обычной практике арестов участников мирных протестов. Такое развитие событий вызывает обеспокоенность, и незаконные задержания оппонентов должны быть немедленно прекращены", - подчеркнул Дальхизен.

12 марта сообщалось, что в Беларуси продолжаются массовые протесты в разных городах. Протестующие высказывают недовольство принятием декрета №3, предписывающего обязательную оплату пошлин неработающими гражданами.

Президент страны Александр Лукашенко заявил, что "Майдана в Беларуси не будет".

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