Хейли: Мы не можем доверять России, никогда не стоит этого делать

Угрозу со стороны Российской Федерации чиновникам в Вашингтоне не стоит воспринимать легкомысленно, так как Кремлю нельзя доверять ни в чем. Такое мнение высказала в первом после назначения на должность интервью NBC News постоянный представитель США в Совете безопасности ООН Никки Хейли.

"Воспринимайте это серьезно. Мы не можем доверять России. Мы не должны никогда доверять России", - заявила она.

Таким образом, пишет источник, посол США в ООН заняла более жесткую позицию, чем американский президент Дональд Трамп, якобы предполагающий, что между этими двумя странами можно выстроить дружеские отношения.

Заявление дипломата последовало буквально несколько часов спустя после известия о том, что Минюст США признал спецслужбы РФ причастными к масштабному взлому баз данных Yahoo в 2014 году, что затронуло около 500 млн аккаунтов.

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Ранее Хейли заявляла, что Вашингтон должен сохранять санкции против РФ, пока Кремль не выполнит все обязательства по минским соглашениям и не вернет Крым Украине.

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