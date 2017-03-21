Макрон выиграл на дебатах кандидатов в президенты Франции - опрос

Отвечая на вопрос "Кто из кандидатов имеет лучшие качества для того, чтобы стать президентом Франции?", каждый третий телезритель назвал Макрона

Независимый кандидат на предстоящих выборах президента Франции Эмманюэль Макрон победил на первых теледебатах, которые состоялись вчера вечером, 20 марта. О победе экс-министра экономики свидетельствуют данные опроса телезрителей консалтинг-группой Elabe, проведенного для канала BFMTV.

Макрон был признан "самым убедительным" - 29% зрителей проголосовали за него, а каждый пятый (20%) отдал голос за Жана-Люка Меланшона. Основные конкуренты Макрона - лидер ультраправых Марин Ле Пен и консерватор Франсуа Фийон - заняли третье место в рейтинге с одинаковым результатом 19%. Выступление Бенуа Амона одобрили 11% опрошенных.

При этом каждый третий (30%) из зрителей считает Макрона "лучшим проектом для Франции", Фийона - 20%, Ле Пен - 19%, Меланшона - 16% и Амона - 14%.

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Отвечая на вопрос "Кто из кандидатов имеет лучшие качества для того, чтобы стать президентом?", 31% зрителей назвали Макрона, 24% - Фийона, 17% - Ле Пен, 15% - Меланшона и 11% - Амона.

При этом в части "понимания людей" победил Меланшон (26%). Ле Пен набрала по этому параметру 24%, Макрон - 23%, Фийон - 14% и Амон - 13%.

В голосовании приняли участие 1157 телезрителей.

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