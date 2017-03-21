Макрон выиграл на дебатах кандидатов в президенты Франции - опрос
Независимый кандидат на предстоящих выборах президента Франции Эмманюэль Макрон победил на первых теледебатах, которые состоялись вчера вечером, 20 марта. О победе экс-министра экономики свидетельствуют данные опроса телезрителей консалтинг-группой Elabe, проведенного для канала BFMTV.
Макрон был признан "самым убедительным" - 29% зрителей проголосовали за него, а каждый пятый (20%) отдал голос за Жана-Люка Меланшона. Основные конкуренты Макрона - лидер ультраправых Марин Ле Пен и консерватор Франсуа Фийон - заняли третье место в рейтинге с одинаковым результатом 19%. Выступление Бенуа Амона одобрили 11% опрошенных.
При этом каждый третий (30%) из зрителей считает Макрона "лучшим проектом для Франции", Фийона - 20%, Ле Пен - 19%, Меланшона - 16% и Амона - 14%.
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Отвечая на вопрос "Кто из кандидатов имеет лучшие качества для того, чтобы стать президентом?", 31% зрителей назвали Макрона, 24% - Фийона, 17% - Ле Пен, 15% - Меланшона и 11% - Амона.
При этом в части "понимания людей" победил Меланшон (26%). Ле Пен набрала по этому параметру 24%, Макрон - 23%, Фийон - 14% и Амон - 13%.
В голосовании приняли участие 1157 телезрителей.
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