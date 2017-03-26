В Мосуле погибли более 100 гражданских из-за авиаудара коалиции

В Багдаде сообщили, что авиаудар был нанесен по запросу Ирака, по разным данным, общее число жертв авианалета может достигать от 150 до 200 человек

В иракском городе Мосул в результате авиаудара сил международной коалиции погибли более 100 человек. Также авиаударом, который был нанесен 23 марта, были разрушены три здания, сообщает УНИАН со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что в Багдаде уже сообщили, что авиаудар был нанесен по запросу Ирака.

Местные военные получили сведения, что на трех зданиях, которые стали целью налета, разместились снайперы. О том, что в подвалах домов могут прятаться мирные жители, в Багдаде не знали.

В связи с гибелью мирных жителей командование США начало расследование.

В Пентагоне утверждают, что это мог быть и авиаудар коалиции, и теракт боевиков террористической организации Исламское государство, и обещают представить более полные данные позже.

По разным данным, общее число жертв авианалета может достигать от 150 до 200 человек.

12 марта армия Ирака взяла под контроль 40% территории города Мосул. Боевики Исламского государства, которые остались в нем, полностью оцеплены. Кроме того, иракская армия контролирует все дороги, по которым можно выехать из Мосула.

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