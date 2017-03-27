В Минске украинца арестовали на 15 суток за участие в протестах
Гражданин Украины Руслан Терещенко приговорен судом Ленинского района Минска к 15 суткам ареста за участие в демонстрациях в столице Беларуси 25 марта 2017 года. Об этом сообщает Радио Свобода.
В настоящее время посольство Украины в Минске выясняет, есть ли еще украинцы, задержанные за участие в протестных акциях.
В понедельник, 27 марта, в Беларуси продолжаются суды над задержанными во время митингов в Минске и других белорусских городах на минувших выходных. Всего, по подсчетам правозащитников, на скамью подсудимых попадут более 100 человек.
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По данным СМИ, среди подсудимых есть несколько журналистов, в том числе представители польского телеканала Белсат.
25 марта в Минске силовики разогнали оппозиционную акцию, около 700 человек были арестованы. Аресты осудили США и Евросоюз. В Украине прошли акции солидарности с задержанными в белорусской столице.
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