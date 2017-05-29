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Масштабное наводнение на Шри-Ланке: погибли больше 150 человек

29.05.2017 05:27
К спасательным операциям привлекли военных. Шри-Ланка просит помощи у ООН и стран Южной Азии
Масштабное наводнение на Шри-Ланке: погибли больше 150 человек
Фото: EPA

Жертвой наводнений и оползней на Шри-Ланке стал 151 человек. Еще 111 числятся пропавшими без вести, передает BBC.

Из региона эвакуировали почти полмиллиона жителей. Многие остались без дома.

На Шри-Ланку обрушились сильнейшие за последние 14 лет ливни. По прогнозу метеорологов, дожди в ближайшее время не прекратятся.

Спасатели работают вместе с военными, которые предоставили катера и вертолеты. Шри-Ланка обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий стихии.

Одно из самых сильных наводнений на Шри-Ланке было в мае 2003 года, когда погибли 250 человек и были разрушены тысячи домов. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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