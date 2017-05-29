Масштабное наводнение на Шри-Ланке: погибли больше 150 человек
Жертвой наводнений и оползней на Шри-Ланке стал 151 человек. Еще 111 числятся пропавшими без вести, передает BBC.
Из региона эвакуировали почти полмиллиона жителей. Многие остались без дома.
На Шри-Ланку обрушились сильнейшие за последние 14 лет ливни. По прогнозу метеорологов, дожди в ближайшее время не прекратятся.
Спасатели работают вместе с военными, которые предоставили катера и вертолеты. Шри-Ланка обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий стихии.
Одно из самых сильных наводнений на Шри-Ланке было в мае 2003 года, когда погибли 250 человек и были разрушены тысячи домов.
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