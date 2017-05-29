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Правозащитница: В плену ИГ остались около трех тысяч женщин

29.05.2017 10:06
Правозащитница Надия Мурад, которая сама пережила месяц в плену ИГ, призвала отрезать радикалов от денежных потоков
Правозащитница: В плену ИГ остались около трех тысяч женщин
Надия Мурад (фото - EPA)

Посол доброй воли ООН по противодействию торговле людьми, иракская правозащитница езидского происхождения Надия Мурад заcтерегла от недооценки преступлений террористической группировки Исламское государство, заявив, что в рабстве ИГ находятся по меньшей мере три тысячи женщин. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на издание Spiegel Online.

Мурад, которая сама пережила месяц в плену боевиков, призвала отрезать радикалов от денежных потоков. "Люди из ИГ стремятся стереть нас, езидов, с лица земли, ведь по их мнению мы неверные", - сказала 24-летняя правозащитница.

Она признала, что в восточных культурах не принято говорить публично о преступлениях в сексуальной сфере, однако призвала езидов рассказать миру о жестокости террористов ИГ.

25 мая 2017 года боевики террористической группировки Исламское государство захватили часть города Марави на Филиппинах. Известно по меньшей мере о 14 заложниках.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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