Правозащитница: В плену ИГ остались около трех тысяч женщин

Правозащитница Надия Мурад, которая сама пережила месяц в плену ИГ, призвала отрезать радикалов от денежных потоков

Посол доброй воли ООН по противодействию торговле людьми, иракская правозащитница езидского происхождения Надия Мурад заcтерегла от недооценки преступлений террористической группировки Исламское государство, заявив, что в рабстве ИГ находятся по меньшей мере три тысячи женщин. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на издание Spiegel Online.

Мурад, которая сама пережила месяц в плену боевиков, призвала отрезать радикалов от денежных потоков. "Люди из ИГ стремятся стереть нас, езидов, с лица земли, ведь по их мнению мы неверные", - сказала 24-летняя правозащитница.

Она признала, что в восточных культурах не принято говорить публично о преступлениях в сексуальной сфере, однако призвала езидов рассказать миру о жестокости террористов ИГ.

25 мая 2017 года боевики террористической группировки Исламское государство захватили часть города Марави на Филиппинах. Известно по меньшей мере о 14 заложниках.

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