Трамп объявил о выходе США из климатического соглашения

Трамп отверг просьбы союзников на саммите G-7 и заявил о выходе США из Парижского соглашения. Условия соглашения он назвал "драконовскими"

Президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения, подписанного в 2015 году. Об этом сообщает Reuters.

Тем самым Трамп отверг просьбы союзников США, озвученные, в частности, во время саммита G-7.

"Это соглашение - не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет Соединенных Штатов", - заявил Трамп, назвав условия соглашения "драконовскими".

Также он заявил, что больше не хочет, чтобы "другие лидеры и другие страны смеялись" над США. "И они больше не будет", - подчеркнул Трамп.

Президент США планирует начать переговоры о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о новом соглашении "на справедливых для Соединенных Штатов условиях, для их предприятий, работников, народа, налогоплательщиков".

Он привел в качестве примера Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США будут должны ее сокращать.

Парижское соглашение было подписано в 2015 году предшественником Трампа Бараком Обамой. Документ подписали еще 194 страны.

Как отмечает Би-би-си, Трамп не раз заявлял, что не верит в глобальное потепление, и обещал отказаться от участия в Парижском соглашении еще во время президентской кампании 2016 года.

Парижское соглашение предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Документ также предполагает выделение к 2020 году развивающимся странам 100 млрд долларов на решение проблем экологии.

Читайте также: Трамп отсрочил перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.