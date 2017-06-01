Трамп объявил о выходе США из климатического соглашения
Президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения, подписанного в 2015 году. Об этом сообщает Reuters.
Тем самым Трамп отверг просьбы союзников США, озвученные, в частности, во время саммита G-7.
"Это соглашение - не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет Соединенных Штатов", - заявил Трамп, назвав условия соглашения "драконовскими".
Также он заявил, что больше не хочет, чтобы "другие лидеры и другие страны смеялись" над США. "И они больше не будет", - подчеркнул Трамп.
Президент США планирует начать переговоры о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о новом соглашении "на справедливых для Соединенных Штатов условиях, для их предприятий, работников, народа, налогоплательщиков".
Он привел в качестве примера Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США будут должны ее сокращать.
Парижское соглашение было подписано в 2015 году предшественником Трампа Бараком Обамой. Документ подписали еще 194 страны.
Как отмечает Би-би-си, Трамп не раз заявлял, что не верит в глобальное потепление, и обещал отказаться от участия в Парижском соглашении еще во время президентской кампании 2016 года.
Парижское соглашение предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Документ также предполагает выделение к 2020 году развивающимся странам 100 млрд долларов на решение проблем экологии.
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