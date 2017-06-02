Нападение в столице Филиппин не связано с терроризмом - полиция

Одна из версий - ограбление. В полиции сообщают, что пострадавших в результате нападения нет

Полиция Филиппин считает, что инцидент со стрельбой в торгово-развлекательном комплексе в Маниле не связан с терроризмом. Об этом заявил начальник местной полиции Рональд дель Роса, передает Reuters.

Причина нападения, возможно, ограбление, добавил он.

Роса также сказал, что правоохранители контролируют ситуацию. Ранее не исключалась возможность того, что террористическая группировка Исламское государство возьмет на себя ответственность за происшествие в целях пропаганды.

Начальник полиции сообщил, что нападавший был один и в ТРЦ "Resorts World Manila" он поджег несколько столов.

По его словам, выстрелы не были направлены на людей в комнате. Пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщалось ранее, в торгово-развлекательном центре в Маниле, столице Филиппин прогремел взрыв, а также слышны были выстрелы. Тогда, со слов свидетелей, журналисты сообщали о двоих нападавших с оружием, в черной одежде и масках.

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