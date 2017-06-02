США перебрасывают бомбардировщики для учений на границах РФ

США перебрасывают в Британию бамбардировщики В-52 и 800 летчиков для последующих учений с партнерами НАТО вблизи границ РФ

Военно-воздушные силы США перебрасывают в Великобританию бомбардировщики В-52 и 800 летчиков для совместных учений союзников НАТО в Европе, передает CNN.

Учения при участии американских бомбардировщиков В-52 Стратофортресс пройдут в июне в Балтийском море, Арктике и вдоль границы Российской Федерации.

15 мая в Польше стартовали военные учения Puma при участии батальонной боевой группы Североатлантического альянса.

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