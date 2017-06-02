ФБР проверит данные о встрече Трампа, Сешнса и Кушнера с Кисляком

Бывшие и действующие сотрудники администрации сообщили журналистам, что закрытые переговоры с Кисляком прошли весной прошлого года в Вашингтоне

Следователи Федерального бюро расследований США и члены комитетов Конгресса проверяют информацию о ранее неизвестной встрече президента Дональда Трампа, генерального прокурора Джеффа Сешнса и советника и зятя президента Джареда Кушнера с российскими официальными лицами. Об этом сообщает Голос Америки.

Проверка проводится в рамках расследования о вмешательстве РФ в президентскую кампанию 2016 года.

Как подтвердили американским СМИ бывшие и действующие сотрудники администрации, закрытые переговоры с участием посла РФ в США Сергея Кисляка и других российских дипломатов, прошли весной прошлого года в отеле Mayflower в Вашингтоне.

Тем не менее, Сешнс и советник президента Кушнер уже заявили, что в этот день не встречались с российским послом.

Официальные лица не комментируют эту информацию.

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"Министерство юстиции назначило специального прокурора, который взял на себя ответственность за проведение расследования. Нужно позволить ему просто делать свое дело. К сожалению, этому постоянно мешают анонимные источники, истинность утверждений которых никто не проверяет. На самом деле бывший сенатор (Сешнс - ред.) никогда не вел частных или закрытых бесед с какими бы то ни было российскими представителями в отеле Mayflower". - заявила пресс-секретарь Минюста Сара Флорес.

Сообщается, что спецслужбы изучают детали мероприятия, проведенного в вашинготонском отеле 27 апреля прошлого года исследовательским Центром национального интереса. Следователей ФБР интересует, кто именно был приглашен на это мероприятие, и с кем из американских политиков беседовали присутствовавшие российские дипломаты.

Ранее сообщалось, что Конгресс расследует, были ли у Сешнса еще частные встречи с российским послом Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании.

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