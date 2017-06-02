ФБР проверит данные о встрече Трампа, Сешнса и Кушнера с Кисляком
Следователи Федерального бюро расследований США и члены комитетов Конгресса проверяют информацию о ранее неизвестной встрече президента Дональда Трампа, генерального прокурора Джеффа Сешнса и советника и зятя президента Джареда Кушнера с российскими официальными лицами. Об этом сообщает Голос Америки.
Проверка проводится в рамках расследования о вмешательстве РФ в президентскую кампанию 2016 года.
Как подтвердили американским СМИ бывшие и действующие сотрудники администрации, закрытые переговоры с участием посла РФ в США Сергея Кисляка и других российских дипломатов, прошли весной прошлого года в отеле Mayflower в Вашингтоне.
Тем не менее, Сешнс и советник президента Кушнер уже заявили, что в этот день не встречались с российским послом.
Официальные лица не комментируют эту информацию.
Читайте также: Расследование связей с РФ: Коми назначили дату слушаний в Сенате
"Министерство юстиции назначило специального прокурора, который взял на себя ответственность за проведение расследования. Нужно позволить ему просто делать свое дело. К сожалению, этому постоянно мешают анонимные источники, истинность утверждений которых никто не проверяет. На самом деле бывший сенатор (Сешнс - ред.) никогда не вел частных или закрытых бесед с какими бы то ни было российскими представителями в отеле Mayflower". - заявила пресс-секретарь Минюста Сара Флорес.
Сообщается, что спецслужбы изучают детали мероприятия, проведенного в вашинготонском отеле 27 апреля прошлого года исследовательским Центром национального интереса. Следователей ФБР интересует, кто именно был приглашен на это мероприятие, и с кем из американских политиков беседовали присутствовавшие российские дипломаты.
Ранее сообщалось, что Конгресс расследует, были ли у Сешнса еще частные встречи с российским послом Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании.
Читайте также: Белый дом не будет отвечать на вопросы о связях штаба Трампа с РФ
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
07:10
-
вчера
12:25
-
вчера
19:30
-
вчера
18:08
-
вчера
17:43