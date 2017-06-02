У Трампа обжаловали блокировку миграционного указа в суде

В Министерстве юстиции США утверждают, что Апелляционный суд в Вирджинии допустил несколько ошибок при вынесении решения против распоряжения Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд США о немедленном возобновлении временного запрета на въезд для граждан из шести преимущественно мусульманских стран. В мотивационной части обращения говорится, что это увеличит безопасность США, сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что с заявлением в суд Министерство юстиции США обратилось вечером 1 июня, утверждая, что Апелляционный суд в Вирджинии допустил несколько ошибок при вынесении решения против распоряжения Трампа.

По меньшей мере пять из девяти судей Верховного суда должны согласиться на рассмотрение заявления администрации.

26 мая сообщалось, федеральный апелляционный суд продлил блокирование запрета на въезд в страну гражданам из шести преимущественно мусульманских стран.

Ограничения для мигрантов администрации Трампа, которые были остановлены судами США через несколько дней после объявления, предусматривают временный запрет на въезд в Соединенные Штаты всех беженцев, а также граждан, прибывающих из Ирана, Ливии, Сомани, Судана, Сирии и Йемена.

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