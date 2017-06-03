В Австрии осуждены две пары, отправившие детей на территорию ИГ
03.06.2017 19:38
В Австрии суд приговорил к 10 годам тюрьмы две семейные пары, которые вывезли своих детей в Сирию на территорию, контролируемую Исламским государством
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Австрийский суд в пятницу приговорил к 10 годам тюремного заключения две супружеские пары, которые перевезли своих детей в контролируемую Исламским государством часть Сирии и показывали им видеозаписи казней. Об этом сообщает The Local.
Двое мужчин и их жены отправились в Сирию в декабре 2014 года с 8 детьми, самому младшему из которых было два года. Дети вынуждены были смотреть ужасные видеоролики казней, а один семилетний мальчик даже присутствовал при обезглавливании.
Обвиняемый Хасан О., 49 лет, опроверг в суде, что является членом Исламского государства, и сказал, что работал в качестве массажиста, лечившего раненых террористов. "Я слышал в мечети (в австрийском городе Граце, - ред.), что можно жить по исламу там, со свободой для женщин и детей", - сказал он суду.
По словам обвиняемого, они хотел провести там "10 или 12 дней", но сбежали из Сирии лишь в апреле 2016 года. Затем Турция экстрадировала их в Австрию, а детей забрали под опеку.
Все четверо - Хасан О. и его жена Ката О., Энес С. и его жена Михаэла С. - были осуждены за принадлежность к террористической организации и за плохое обращение и пренебрежение детьми. Они были приговорены к 10 годам за решеткой, за исключением Ката О., которая осуждена на девять лет. Все, кроме принявшей ислам австрийки Михаэлы С., являются уроженцами Боснии, но у всех было австрийское гражданство.
Судья заявил, что приговоры должны показать, что "Австрия не приемлет что-либо подобное".
Около 300 человек из 8,7-млн австрийцев отправились в Сирию с начала гражданской войны, что является одним из самых высоких показателей на душу населения в Европейском союзе.
Ранее сообщалось, что террористы Исламского государства убили 120 жителей иракского Мосула, которые пытались бежать из города.
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