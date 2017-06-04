В России мужчина расстрелял восемь человек

Нападавший задержан, им оказался житель Москвы

В Тверской области РФ мужчина застрелил восемь человек из-за бытового конфликта. Об этом сообщает сайт следственного комитета РФ.

Открыто уголовное производство по факту убийства восьми человек - двух женщин и шести мужчин.

По предварительным данным следствия, массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе 50 лет Октября, на одном из мероприятий в результате бытового конфликта.

Один из участников конфликта, взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей.

Нападавший задержан, им оказался житель Москвы.

15 мая сообщалось, что в Москве на Ленинском проспекте мужчина убил жену и дочь, после чего покончил жизнь самоубийством.

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