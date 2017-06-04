МВД Британии: лондонские террористы были радикальными исламистами

Глава МВД Британии отказалась комментировать, были ли нападавшие известны властям ранее

Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявила, что нападавшие, которые убили семь человек и ранили 48 в центре Лондона в результате теракта, вероятно, были радикальными исламистскими террористами. Об этом сообщает Reuters.

"Как сказала премьер-министр (Тереза Мэй, - ред), мы уверены в том, что они были радикальными исламистскими террористами, именно этой идеологией они руководствовались. Нам нужно больше узнать, откуда эта радикализация, - сказала Радд.

Она отказалась комментировать, были ли нападавшие известны властям ранее.

"Операция продолжается, поэтому мы узнаем больше о том, кто эти трое", - отметила она.

По ее словам, между террористической атакой 22 мая в Манчестере и ночными атаками в Лондоне по предварительной информации связи нет.

4 июня сообщалось , что по меньшей мере 48 человек доставлены в больницы Лондона в результате теракта, который произошел сегодня ночью. Полиция уничтожила троих нападавших.

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