МВД Британии: лондонские террористы были радикальными исламистами
Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявила, что нападавшие, которые убили семь человек и ранили 48 в центре Лондона в результате теракта, вероятно, были радикальными исламистскими террористами. Об этом сообщает Reuters.
"Как сказала премьер-министр (Тереза Мэй, - ред), мы уверены в том, что они были радикальными исламистскими террористами, именно этой идеологией они руководствовались. Нам нужно больше узнать, откуда эта радикализация, - сказала Радд.
Она отказалась комментировать, были ли нападавшие известны властям ранее.
"Операция продолжается, поэтому мы узнаем больше о том, кто эти трое", - отметила она.
По ее словам, между террористической атакой 22 мая в Манчестере и ночными атаками в Лондоне по предварительной информации связи нет.
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